Kiwi uit de Hollandse klei

Boerderij Nieuw Slagmaat schrijft geschiedenis met het jaartal 1881 fier op de gevel. Over die 141 jaar familiehistorie zou Huub van der Maat op zijn beurt ook graag schrijven, een boek vol. Het ontbreekt hem echter aan tijd, want de dagen van deze pensionado zijn nog altijd gevuld. ‘Is altijd zo geweest’, lacht hij als een boer zónder kiespijn. ‘Ik vind veel dingen leuk en ik heb veel energie. Naast het werk op de boerderij zat ik dan ook in allerlei besturen, ik mocht tot voor kort nog graag een marathon lopen en nu onze dochter het bedrijf heeft overgenomen, fietsen mijn vrouw en ik geregeld door het land. En we hebben kleinkinderen, bovendien! Heerlijk.’

weilandjeans

Hij zakt een beetje onderuit aan de eettafel in zijn slobberige weila..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .