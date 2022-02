Betoverd door siroop

Wie is er niet groot geworden met een glaasje ranja uit school? Of Roosvicee in het bijzonder: limonade op basis van een rozenbottelextract. Roosvicee werd opgericht in de jaren vijftig, toen fruit en groente schaars waren. Een noodzakelijk kwaad, zogezegd. Hoewel ik inmiddels meer dan groot ben, wil ik op een warme zomerdag nog weleens een flesje inslaan. Om het sentiment vooral.

In een land als Frankrijk zijn siropen veel meer gecultiveerd. Je zou het misschien niet denken, maar Fransen drinken meer dan wijn alleen. Zoveel zelfs dat in iedere streek wel een ambachtelijke siropenmaker te vinden is. Dat weten Gerrit en Jolanda Hoogendoorn uit Almere inmiddels als geen ander. Zij vielen, tijdens een vakantie in de Bourgogne, met hun ..

