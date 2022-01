Groenten, vlees en patatten in een ander jasje

Noem de naam van Wim Ballieu en onze zuiderburen zeggen: gehaktbal. De Vlaamse tv-kok staat namelijk bekend om zijn gehaktballen, die hij vult met truffel, ossenstaart of chocolade. In zijn nieuwe kookboek is de hoofdrol echter weggelegd voor een heel ander gerecht: de ovenschotel.

Groenten, vlees en aardappelen, wie is er niet mee groot geworden? Mijn moeder – opgegroeid op een van de Zuid-Hollandse eilanden – sprak van een ‘prakkie’, de Vlaamse kok Wim Ballieu heeft het over ‘groenten, vlees en patatten’. De combinatie heeft in de afgelopen jaren wat terrein verloren aan de vele rijst- en pastagerechten. Ook de huisgenoten met wie ik tijdens mijn studie samenwoonde, trokken hun neus op als ik deze ‘gouwe ouwe’ op tafel wilde zetten. Aardappelen hadden ze in hun jeugd al genoeg gegeten, verzuchtten ze. Het was tijd voor iets nieuws.

Wie stiekem nog terugverlangt naar moeders maaltijden met aardappelen en groenten, maar ook openstaat voor een experiment, kan prima uit de voeten met Ovenschotels. De definiti..

