3D-printen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, maar er wordt meestal niet geprint met duurzame materialen. De jonge ondernemer Jasper Middendorp vond dat dit anders kon en richtte in 2016 Reflow op. Hij werd bijgestaan door Rahul Mehendiratta uit India, Ronan Hayes uit Ierland en Lindsey Lewis uit Canada die hij had leren kennen via AngelList, een platform waarop banen worden aangeboden. Ze begonnen een campagne en haalden 26.026 euro op. ‘We ontwikkelden eigen technologie om met gerecyclede materialen producten van hoge kwaliteit te kunnen maken want we geloven dat duurzaamheid de standaard moet worden.’

Reflow maakte het filament (draad) voor 3D-printers in de beginjaren onder andere van plastic flessen die in India door afvalverzamelaars bij elkaar werden gezocht. ‘We waren hier graag mee door gegaan want deze mensen doen belangrijk werk in landen met weinig infrastructuur voor afvalinzameling. Maar de kwaliteit van dit plastic was niet goed genoeg en de markt kwam langzaam

op gang. Daarnaast beseften we dat er ook genoeg geschikt plastic in Nederland te vinden is dat gerecycled kan worden. We hergebruiken nu onder andere plastic lenzen, bakjes uit ziekenhuizen en voedselverpakkingen.’

Middendorp merkt dat de vraag toeneemt omdat 3D-printen steeds interessanter wordt voor kleine bedrijven. ‘Voor 700 euro kun je al een goede 3D-printer ko..

