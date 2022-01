Van visboer naar specialist

Dinsdag is het feest in de viswinkel en aan de haringkraam. Op 25 januari 1982 werd immers de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten opgericht, om de handel te stimuleren en handelaren te binden. Met succes, al blijkt dat ene stigma hardnekkig: de vis wordt duur betaald …

Op een feestelijke ontvangst met oesters, zalmhapjes en vlaggenprikkers in de haring had ik gehoopt. Het is niets van dat al. Hille de Graaf schenkt ‘slechts’ koffie en vult waterglazen in de prachtige keuken van zijn eeuwenoude woning in het centrum van Bunschoten. Onderwijl klinkt klokgelui van de statige overbuur. ‘Ja, wij wonen op gewijde grond’, lacht hij ondeugend. ‘Haha, typisch Hille’, reageert een guller lachende Jaap Koning. De visventers van weleer en ereleden van de jubilerende vereniging kennen elkaar lang en vrij goed en deelden menig VNV-vergadertafel. Aan de Spakenburgse koffietafel halen de twee op mijn verzoek herinneringen op, maar eerst moeten er wat private zaken uitgewisseld worden, visserslatijn incluis. Zo deelt K..

