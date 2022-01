Lichtblauw mondkapje maakt je knapper

Mondkapjes; de meeste mensen balen ervan dat ze die tegenwoordig moeten dragen. Toch is er ook een beetje goed nieuws: een lichtblauw chirurgisch mondkapje maakt je knapper om te zien. Dat ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Cardiff in Groot-Brittannië.

Close up caucasian female nurse standing in doctors office wearing surgical mask. High quality photo (beeld Getty Images/iStockphoto)

Vóór de pandemie werden mensen met een mondkapje onaantrekkelijker gevonden omdat ze in verband werden gebracht met ziekten, bleek uit onderzoek. Tegenwoordig draagt iedereen gezichtsmaskers. Michael Lewis, onderzoeker psychologie en een expert in gezichten, wilde daarom met zijn team testen of mensen gezichten met een mondkapje nog steeds onaantrekkelijker vinden. Ook wilden de onderzoekers weten of het soort mondkapje nog uitmaakt voor de aantrekkelijkheid van gezichten.

Voor dit onderzoek moesten 43 vrouwen foto’s beoordelen van mannelijke gezichten. Sommige gezichten hadden geen mondkapje voor, andere hadden een stoffen mondkapje voor, nog een deel had een chirurgisch masker voor en er waren foto’s van mannen die een zwart boek ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .