‘Knuffelkok’ Jeroen Meus keert zich tegen circuskunstjes: ‘Mensen hebben het gehad met elke dag avocado’

De Vlaamse tv-kok Jeroen Meus krijgt de Johannes van Damprijs 2021. In zijn dagelijkse tv-programma is hij wars van poeha en hypes.

Zoals een schilder mensen vastlegt op een doek, zo kun je ze ook portretteren in een gerecht, vindt de Vlaamse tv-chef Jeroen Meus (43). ‘Wanneer ik lang heb zitten babbelen met iemand zou ik iets kunnen koken waarin die persoon tot uitdrukking komt.’ In welk gerecht hij zichzelf het meest terugziet? ‘Goeie vraag, haha, zo heb ik er nooit over nagedacht. Het zou iets zijn uit een bescheiden keuken, niet te ingewikkeld.

Eenvoudige keukens zijn vaak het boeiendst, zoals de cucina povera, de Italiaanse armeluiskeuken. Het gerecht zou in elk geval iets gewóóns zijn, iets normaals dat iedereen kan bereiden.’

Gewoon, normaal eten. Dagelijkse kost. Dat laatste is niet alleen de middle name van de tv-chef, het is ook de naam van zij..

