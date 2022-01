Soep met hart en ziel

Het kookboek van de Nederlandse keuken is niet heel dik, maar snert staat er absoluut in. Verder is het hier niet veel soeps als het om lepelkost gaat. Spijtig, want soep is al duizenden jaren van de hele wereld. In Groningen (w)eten ze beter.

Zoveel ND-lezers, zoveel soepherinneringen. Zo koestert deze ND-schrijver nog altijd de groentesoep van zijn oma, de kerriesoep van zijn oom John en de champignonsoep van zijn moeder. Onvergetelijk was ook de allerlekkerste bouillabaisse, die ik op het Vrijthof deelde met André Rieu – toen nog een minder bekend violist. Kortom, soep doet goed, maar wat is het toch dat we zo trouw zijn aan die traditionele, saaie smaken?

‘Maar er is niets mis met een goede groente- of kippensoep! Ik vind het geweldig dat heel veel mensen nog steeds de moeite nemen om zo’n pan met een kipje en wat groenten op te zetten, af te schuimen en te laten trekken. Of dat nou met een blokje kruiden en een zakje groenten is, of niet, de behoefte aan weekendsoep ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .