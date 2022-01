Een kat zweet maar op één plek

Als een kat spint, heeft zij het naar haar zin. Of zij heeft pijn. Dan spint zij net even anders dan je van haar gewend bent. Hoe katten dat spinnende geluid maken is nog steeds niet duidelijk.

De kat is het meest voorkomende huisdier in Nederland. In 2020 had ruim 23 procent van de Nederlandse huishoudens er een. En hoewel er veel van deze viervoeters rondlopen en hun capriolen op sociale media volop gedeeld worden, valt er nog veel over deze dieren te leren. Zo is er maar één plek waar bij een kat zweet te vinden is.

Japanner zijn zo mogelijk nog gekker op hun katten dan Nederlanders. De Japanse kattendokter Yuki Hattori is in eigen land een ster en tot ver buiten Japan bekend. Hij schreef het boek Wat wil de kat? Want wie zijn kat goed wil leren kennen, moet goed naar haar kijken en luisteren.

Een kat wordt graag geaaid, maar wel als en waar het haar uitkomt. Kop en rug zijn favoriet. Als de kat met de staart begint te z..

