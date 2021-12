Sneeuw of niet, zo vier je een witte Kerst met een kerstmenu met witte ingrediënten

Het was in de dagen voor kerst in 2006 en ik was dominee in Zwolle. Ik leidde een kookgroep van ongeveer twintig mensen met wie ik maaltijden maakte rond bijbelse thema’s. We vierden het chanoekafeest, het joodse lichtjesfeest en hadden samen gekookt en zaten aan tafel om samen te eten. De ruimte was in een mystieke schemering gehuld. De glinstering van het licht van de kandelaars viel op de vrolijke gezichten van de mensen om de tafel. Het betoverende licht leek hen te kussen. Op tafel stonden de heerlijkste kleurrijke gerechten. Zoete en kruidige geuren stegen op en leken zich te vermengen met het schijnsel van het licht. Het was alsof ik werd opgetild naar een niet-aardse werkelijkheid. In mijn verbeelding zag ik hoe de drie magiërs u..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .