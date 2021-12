Een overvloed aan eten maakt dus meer kapot dan je lief is. Dus wat is een minimalistisch kerstdiner?

Over de waarde van Kerst hoef ik u niets te vertellen. Evenmin over de meerwaarde van het samenzijn tijdens de kerstdagen – conform coronaregels. Ik beperk me hier daarom tot de intrigerende controverse van de meer-meer-meerwaarde aan tafel.

Om de schranszonde en berouwvolle voornemens voor te zijn, dekken we deze zaterdag eens geen (over)volle feesttafel in de Kookrubriek. Dit keer houden we het minimalistisch, maar ook dat kan heel lekker zijn, weet voedingsdeskundige Sytske Scholze van Mind your Food. ‘Absoluut! Sterker nog, ik heb de indruk dat steeds meer mensen bewuster met eten omgaan. Wat eten we, waar komt het vandaan en welke groene voetstap laat ik na.

Ook verspilling heeft de aandacht, want we willen wat afgepaster koken, dus alleen koken wat we nodig hebben. Ja, dat is een ontwikkeling waar ik blij mee ben, ook al lijkt die ontwikkeling in december even stil te staan, haha. Kijk naar de reclamefolders en de supermarkten: alles is overdadig aanwezig, een en ..

