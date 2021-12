Over ‘de Nederlandse keuken’ mag misschien laatdunkend worden gesproken, maar kom niet aan onze zoetwaren. Met Sinterklaas in het land, puilt de snoepwinkel uit. Vreemd eigenlijk dat de noten, taai en chocoletters nu al eeuwen het heerlijkste avondje van het jaar maken.

Over de herkomst van het sinterklaasfeest doen vele verhalen de ronde. En niet alleen in Nederland. Het zou afstammen van een Germaans feest, waarbij allerlei etenswaren werden geofferd aan Wodan die samen met zijn gevolg op jacht was. Ook het zetten van een schoen of klomp, waarin de offers, zou uit die tijd stammen. ‘Geloofwaardiger’ is de mythe rond de goedgeefse bisschop van Myra, Sint-Nicolaas – omstreeks 300 na Christus.

Hij deelde uit aan armen en ouden; goede werken waaraan hij zijn beschermde titel te danken zou hebben. Bovendien werd om die reden voor zijn sterfdag (6 december) zijn leven gevierd.

Door de eeuwen heen is deze Nicolaas in vele landen zijn eigen leven(s) gaan leiden, met naar ‘s lands cultuur bijpassende..

