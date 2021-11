Het Nibud over beleggen Het belangrijkste is: houd grip op uw geld

Beleggen is allang niet meer exclusief voor mensen met heel veel vermogen. Het lijkt wel alsof iedereen belegt, zelfs studenten. Wie wil gaan beleggen, moet goed bij zichzelf te rade gaan, aldus Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk medewerker bij het Nibud, Nationaal lnstituut voor Budgetvoorlichting. ‘Beleggen moet bij je passen.’

Waar helpt het Nibud consumenten mee?

‘Wij ondersteunen mensen om grip te houden op hun financiën. Ons eerste advies is daarbij: houd overzicht en check regelmatig hoe je ervoor staat. Overzicht is vaak veel belangrijker om rond te kunnen komen dan het inkomen zelf. We zien mensen met lage inkomens die precies weten waar hun geld naartoe gaat en goed grip op de situatie hebben.

We zien ook mensen met hoge inkomens waar het geld er aan alle kanten uitvliegt en waar ineens de deurwaarder voor de deur staat. Als Nibud hebben we allerlei handige tools om mensen te helpen dit overzicht te houden.’

Welke ontwikkelingen zien jullie rondom beleggen?

‘Veel mensen nemen tegenwoordig de stap om te gaan beleggen. Ook jongeren, en zelfs studenten. Deze t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .