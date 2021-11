Presentator en host Milou Brand: ‘Ik denk dat je zelf het beste voor je geld zorgt’

Milou Brand (1991) heeft samen met Pim Verlaan de podcast Jong Beleggen, met een half miljoen luisteraars per maand een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Sinds de eerste aflevering in april 2020 zijn er al meer dan zeventig afleveringen gemaakt. Ook Milou heeft inmiddels de stap naar de beurs gemaakt. Wat zijn haar ervaringen?

De taakverdeling bij de podcast is duidelijk: Pim heeft de technische kennis over beleggen en deelt zijn persoonlijke beursbevindingen en jij zorgt ervoor dat leken het ook begrijpen. Ben jij inmiddels ook een expert?

‘Ik heb de afgelopen anderhalf jaar zeker veel geleerd over beleggen. Ik wist wel dat je geld op de bank steeds minder waard werd, bijvoorbeeld door inflatie. Maar ik dacht ook dat je met vijftig euro per maand niet echt kon meedoen op de beurs. Dat blijkt dus niet te kloppen. Net als mijn beeld van een wereld vol grijze mannen, waar je veel kennis moet hebben om op het juiste moment te kopen of verkopen. Een broker – zoals DEGIRO waar we het in de podcast over hebben – is de handelsplek, maar de bedrijfsinformatie zoek je z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .