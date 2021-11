‘Mijn vader leerde mij proeven’

Vergeet die stoomboot uit Spanje en laat liggen dat strooigoed in een of andere hoek. Sinterklaas komt immers uit het Turkse Myra en heeft in de kombuis nog heel veel ander lekkers. Geen pepernoot te bekennen dus op deze pagina, maar wel meze, börek en humus. En Karsu (Dönmez).

Met de kinderen volwassen gaat de intocht van de Sint op NPO1 ook dit jaar weer aan mij voorbij. Veel liever zapp ik naar 24Kitchen, waar muzikant Karsu in Karsu’s Turkse Keuken laat zien dat haar gerechten minstens zo mooi zijn als haar muziek. ‘Ik wil niet kiezen. Muziek, koken en eten horen bij mij. Het zijn passies die ik heel graag deel.’ Die muziek brengt haar over de hele wereld, de keuken is haar thuis. Letterlijk, want als dochter van een restauranteigenaar kreeg Karsu de liefde voor eten met de paplepel ingegoten. ‘Mijn vader had Turkse restaurants in Amsterdam. Ik ben er gevoed en opgevoed, zou je kunnen zeggen. Zo nam hij..

