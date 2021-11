In de game Riders Republic daal je van bergtoppen af met je mountainbike, ski’s, of raketaangedreven hangglider. De afdalingen zijn snel, intens en vallen in de buitencategorie van extreme sportervaringen. Al snel ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. De hele wereld ligt open en een paar icoontjes op de kaart wijzen je op evenementen waaraan je deel kunt nemen. Deze evenementen bieden ervaringspunten waarmee je zowel als speler alsook in de diverse disciplines groeit. De verschillende waarderingssystemen zitten elkaar in de weg en zorgen voor een onduidelijk geheel. Hierdoor is vaak onduidelijk wat je precies moet doen om meer races te ontgrendelen.