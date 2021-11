Hoe zit je er tijdens het thuiswerken warmpjes bij zonder dat het veel energie kost?

Een elektrisch kacheltje is een no-go, vindt energie-expert Puk van Meegeren van Milieu Centraal. Hij geeft vijf tips voor een warme werkkamer tijdens het thuiswerken. ‘De basis is een goed geïsoleerde woning, maar je kunt meer dingen doen die specifiek helpen om prettig thuis te werken.’

Als je in je eentje thuiswerkt, hoef je in principe maar één ruimte te verwarmen. ‘Slimme thermostaten’ zijn volgens Van Meegeren een goede manier om dat te doen.

1. Trek warme kleren aan

Het lijkt misschien een open deur, maar veel mensen denken er niet aan, zegt Van Meegeren. ‘Terwijl je fijne thermo-ondershirts hebt waarmee je het opeens een stuk warmer hebt. Hardlopers zullen weten hoe fijn dat is. Een dekentje over je benen tijdens een video-overleg kan ook prima. Dat ziet toch niemand.’ Van Meegeren begrijpt dat niet iedereen warm loopt om de hele dag in dikke truien of thermo-kleding te lopen. ‘Je moet kiezen wat bij je past.’

2. Stoelverwarming

Een simpele tip volgens Van Meegeren om het eerste uur in een koude werkkamer mee door te komen. ‘De kamer moet ‘s ochtends nog op temperatuur komen. Zeker als je in dezelfde kamer slaapt en je even het raam open hebt gehad o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .