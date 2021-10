Wat mij als eerste opvalt, is de kikkererwt-ervaring bij een ‘kale’ lupineboon

Terug op de boerderij in Randwijk komt dat boontje van weleer om zijn loontje onder de messen van de combine, maar het is een feest met gemengde gevoelens. André Jurrius windt er geen doekjes om: ‘De oogst valt dit jaar een beetje tegen, helaas. Er is in de afgelopen jaren gewoon te weinig onderzoek gedaan naar peulvruchten. Jammer, want voor gewasteelt moet je iets weten van de gewasontwikkeling, dus over ziektes en weersinvloeden. We zijn die kennis en handigheid eigenlijk een beetje kwijtgeraakt, maar dit jaar heeft ons hoe dan ook meer ervaring opgeleverd voor de volgend teelt. En zaad niet te vergeten!’

Peulvruchten worden al sinds de Oudheid geteeld in ons land, maar na de Tweede Wereldoorlog werd lupine minder populair. Het draaide..

