Een relaxed eerste jaar met een kind is een illusie: Franke van Hoeven schreef er een boek over

Toen journalist Franke van Hoeven moeder werd, miste ze een eerlijk boek over de ‘rafelrandjes’ die ook aan het moederschap zitten. Daarom schreef ze Ik denk dat ik het wel kan. Haar advies: leg die telefoon lekker weg en praat wat vaker over hoe het leven met een baby nu écht is.

Hoe kan het dat ik dit niet wist? vroeg freelancejournalist Franke van Hoeven (43) zich geregeld af toen ze zelf net moeder was geworden van dochter Puk. ‘Tijdens mijn zwangerschap heb ik alle boeken over het moederschap gelezen die ik maar kon vinden, maar nergens las ik over de rafelrandjes die óók aan het moederschap kunnen zitten. Dat borstvoeding geven fysiek zo veel van je vergt, daar had ik bijvoorbeeld geen idee van en ik wist ook niet dat ik zo veel tegenstrijdige adviezen zou krijgen dat eerste jaar. Daarom heb ik na de geboorte van mijn dochter alles opgeschreven waar andere moeders iets aan kunnen hebben. Samen met de interviews met ervaringsdeskundigen en andere moeders werd dat vanzelf een boek. Hoewel, echt vanzelf ging he..

