‘BabySpa geeft je kind de ervaring even weer in de warme buik van mama te zijn’, zegt Tanja Groenveld (foto), die ruim een maand geleden BabySpa Zo Zoet opende in Huissen bij Arnhem. ‘Vier jaar geleden hoorde je in Nederland voor het eerst over BabySpa. België kende het toen al. Zelf zag ik het op Facebook voorbijkomen. Ik ging er met mijn dochter Esmee heen. Toen ik het geluk van haar in het water zag, wist ik dat dit het was wat ik wilde. Ik heb vijftien jaar bij de politie gewerkt. Het was tijd voor iets anders. Als politieagente zie je vaak ellende. Nu ontmoet ik ouders die net zo genieten als hun baby.’ Ze volgde een cursus voor babymassage, haalde in juli haar diploma en opende vlak daarna de deuren van BabySpa Zo Zoet. Geïnteresseerden kunnen via www.babyspazozoet.nl een afspraak inplannen. Een sessie bestaat uit floaten en massage. De baby krijgt een band om en kan hiermee lekker drijven in een luxe jacuzzi. ‘Floaten is een watertherapie met diverse voordelen voor de baby. Het helpt bij het ontspannen van de spieren en heeft een positief effect op de spijsvertering.’