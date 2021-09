Eten weggooien? Doe niet zo raar: Pas al de koelkast leeg is, kopen we weer wat nieuws

Verspilling van eten is gewoon gek, vindt Yvette van Boven. Daar hoef je verder niet veel meer over te zeggen. In de kranten kun je lezen hoe erg het is, met cijfers enzo. Maar in Van Bovens Leftovers, 200 oergemakkelijke recepten om verspillingsvrij het jaar door te koken wil de kookboekenschrijfster en tv-kok die niet noemen. Want: ‘Het is gewoon echt idioot en volstrekt onnodig’ om eten dat over is in de prullenbak te kieperen als je er de volgende dag iets lekkers van kunt maken. Het is een toon die Yvette van Boven kenmerkt: geen dikdoenerij, geen opsmuk. Haar moeder deed het ook al zo en zij zelf heeft altijd zo gekookt.

Pas al de koelkast leeg is, kopen we weer wat nieuws. Waarom zou je ook de randen van een frambozen & b..

