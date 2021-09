De grootste lunchroom-keten van Nederland is na 25 jaar weer rock-’n-roll geworden

Utrecht

In de meerbladige menukaart van Bagels & Beans figureren popidolen als David Bowie, Prince, The Ramones en Billie Eilish. Wat hebben zij te zoeken tussen de cream cheese-, tonijn- en paddoburgerbagels? ‘Muziek speelt een grote rol in ons leven’, verklaart oprichter en directeur Ronald Bakker (60). ‘Door de muziek hebben mijn vrouw en ik elkaar ooit leren kennen. Een van onze doelstellingen is mensen een plek te bieden waar ze even op adem kunnen komen in een steeds drukker wordende wereld. Muziek heeft daarin een belangrijke rol.’ De muzikale kaart is ontworpen door echtgenote en medeoprichter/directeur Ninande Thio (62). Van haar is ook het drumstel in de Utrechtse hoofdvestiging van Bagels & Beans, Nederlands grootste es..

