‘Als ik trots een shirt van mijn voetbalclub draag, dan ook van mijn geloof’

Heeft wat je gelooft invloed op wat je draagt en wat er in je kledingkast hangt? Absoluut, vinden deze drie christenen. ‘Een mens moet zich bedekken als gevolg van de zonde, dan moet ik dat ook doen en niet veel van mijn lichaam laten zien.’

Kun je als christen zo maar een broek, jurk of shirt uit een kledingrek vissen, zonder er in het bijzonder over na te denken?

Zou dat in de Bijbel bedoeld worden met ‘maak je geen zorgen over jezelf en wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding’? Of moeten christenen allemaal aan de ‘capsule wardrobe’, een zorgvuldig gekozen kleine selectie kleren, onder het mom: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wat betekent het..

