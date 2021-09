Inburgeren? Ontburgeren!

Zes jaar is ze nu plantaardig. Daarvoor ook wel, maar meer als een strenge vegetariër. ‘Ja, ik was er vroeg bij. Zo vroeg dat ik me in het begin nog vaak moest verantwoorden. Mensen voelden zich soms een beetje bedreigd, alsof ik beter wilde zijn dan zij. Alsof ik ze hun vlees wilde afpakken. Dat was nooit mijn intentie, dus ik ben maar gestopt met uitleggen en discussiëren. Het veganisme past gewoon bij míjn normen en waarden. Punt. Je weet wel hoe dat gaat: eerst ga je nadenken over nut en noodzaak van vlees eten en vervolgens laat je het eens weg en ga je op ontdekkingstocht, waardoor het meer doen wordt dan denken. Het wordt iets waar je behoefte aan hebt, trek in krijgt. Ik kan me nog wel herinneren dat Albert Heijn en McDonalds beg..

