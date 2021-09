Naz Kawan heeft een duurzaam modeatelier. ‘De kledingindustrie kan en moet anders’

Naz Kawan: 'Eindeloos praten we over wat er allemaal misgaat en over wat er veranderd moet worden, maar er gebeurt zo weinig.'

Na de olie-industrie is de mode-business de meest vervuilende industrie die er is. Daar moeten we wat aan doen, vond ook Naz Kawan. Ze is medeoprichtster van A Beautiful Mess, een duurzaam modeatelier in Amsterdam, waar mensen met een vluchtelingenachtergrond kwalitatief duurzame kleding maken. Met haar atelier wil ze, naast duurzame kleding maken, aandacht vragen voor de harde realiteit achter de kledingindustrie. ‘Het merendeel van onze kleding wordt gemaakt in lagelonenlanden, waar lange uren worden gemaakt, onder vaak slechte arbeidsomstandigheden.’

Het idee om een duurzaam naaiatelier te beginnen, ontstond vier jaar geleden, in het laatste jaar van haar studie Bedrijfseconomie. Kawan: ‘Voor mijn studie deed ik onderzoek naar l..

