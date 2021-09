Zussen Roos en Lotte hebben hun eigen kledingzaak opgericht. ‘We bouwen een band op met vaste klanten’

Als de man van Lotte Jansen plotseling bij haar weggaat, beseft ze dat ze niets meer te verliezen heeft. Samen met haar zus Roos de Groen verwezenlijkt ze haar droom: Casa & Cotton, een winkel vol kleding en accessoires. ‘Als het rustig is, bidden we soms met klanten.’

Net achter de grote winkelstraat van Sliedrecht wapperen kleurrijke jurken en luchtige bloesjes in de wind. Links en rechts van de voordeur hangen de laatste zomeritems aan rekken, keurig gesorteerd op kleur. Door de felle kleuren en drukke prints van de kleding, de rotan en houten meubels en opvallende sieraden, ademt de winkel ‘bohemian’. Binnen, achter de donkergroene toonbank, staan de zussen en eigenaressen Roos de Groen (34) en Lotte Jansen (31).

Op maandag gaan ze samen ‘op inkoop’ in Amsterdam. ‘We hebben bijna nooit een plan’, zegt Lotte. ‘We gaan gewoon op zoek naar pareltjes. De ene keer vinden we kleding van een leuk, nieuw merk, de andere keer accessoires. We nemen mee wat we leuk vinden.’ Roos loopt naar een klein rek achter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .