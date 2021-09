Vega hoeft niet ingewikkeld te zijn

Vegetarisch of veganistisch koken klinkt ingewikkeld. Maar het hoeft niet lastig te zijn. Veggie of Vegan, lekker simpel bewijst het. Een handig boek als je zelf minder vlees en zuivel wilt eten, of regelmatig gasten krijgt, die dat willen.

In Veggie of Vegan, lekker simpel staan recepten die niet ingewikkeld zijn, die niet heel veel tijd kosten en waarvoor de ingrediënten makkelijk te vinden zijn. En koken zonder vlees en vis hoeft ook niet saai te zijn. Het aanbod in het boek is gevarieerd, van stamppot tot cake en van wraps tot een stoofpotje. De makers van het boek, Miki Duerinck en Kristin Leybaert, hebben hun naam al gevestigd als vegetarische bakkers/kokers. Ze maakten al meerdere kookboeken en runnen de Vegetarische Kookstudio waar ze in opdracht koken en afhaalmaaltijden maken.

Het boek is praktisch opgezet. Je ziet meteen hoelang het duurt een gerecht te bereiden, doordat de twee vermelden hoelang het marineren, koken of bakken duurt.

Bij de ingrediënten worden..

