‘In Europa heeft Duitsland de meeste broodvariaties, maar dat hoef je Nederlanders bij de grens niet te vertellen’

We mogen dan trouw bidden voor ons dagelijks brood, als dagelijkse kost heeft brood het zwaar. Cornflakes en koek, yoghurt en muesli eisen hun plek op in de ontbijtkeuken. Haast is het alibi, gezondheid het motto. Het ND pleit deze zomer daarom voor eerherstel voor het bammetje.

Enig idee hoeveel brood u en ik achter de kiezen hebben? Na de Tweede Wereldoorlog was dat ruim tachtig kilo per persoon per jaar. Nu zo’n vijftig kilo. Daar zitten veel sneetjes bij, maar onderschat ook niet de inbreng van de Franse, Italiaanse en Zweedse bakker.

Het Nederlands Bakkerij Centrum heeft al eens onderzoek laten doen naar onze broodbeleving. Wat bleek: driekwart van de Nederlanders ziet brood als cultureel erfgoed. Zij beschouwen het als onmisbaar in hun leven. Favoriete broodsoorten zijn volkoren-, meergranen-, bruin- en speltbrood, terwijl de consument in de winkel ook regelmatig kiest voor een wit bolletje of een luxe broodje. Smaak en voedzaamheid zijn de belangrijkste koopmotieven, terwijl de opvoeding voor veel mensen e..

