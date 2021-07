De broodgrutter van de markt. In het spoor van een van de marktwagens

Brood heeft het zwaar als dagelijkse kost. Cornflakes en koek, yoghurt en muesli eisen hun plek op in de ontbijtkeuken. Haast is het alibi, gezondheid het motto. Het ND predikt deze zomer daarom eerherstel voor boer, bakker en bammetje. Vandaag: brood van de markt.

Zegt u het maar: wit vloer of tarwemout, Viking boekweit of een sportmik.

Van Gogh schilderde ons af als aardappeleters, maar vóór de pieper was graan het basisvoedsel. Brood en pap werden ervan gemaakt. En eeuwen later lusten we er nog altijd pap van, thuis en uit. Voor die bijzondere bammetjescultuur moeten we in Mijdrecht zijn. Maar eerst in Spakenburg.

Vissersdorp inderdaad, maar onderschat ook de broodhandel niet. Aan de Palingweg – hoezo, dominante branche?! – vinden we de bekendste en grootste leverancier van brood in Nederland: ‘t Stoepje. Voeder des vaderlands zou ik metaforisch willen verklaren, want met meer dan zeshonderd markten is er geen groter broodpodium denkbaar. Zegt u het maar: wit vloer of tarwemout, Viking boekweit of een sportmik. Het brede arsenaal is vandaag de dag tekenend voor de welv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .