De titel verklapt de grootste nieuwigheid in dit deel. In diverse modi sla je de bal weg waarna je er zelf achteraan moet rennen. Dit opent wegen om het golfspel op een andere manier te beleven. Zo word je in ‘speed golf’ uitgedaagd de bal sneller dan je tegenstander in de hole te laten verdwijnen. En krijg je in ‘Battle Golf’ de uitdaging om eerder dan je tegenstanders drie holes op een veld te veroveren, elke hole die gehaald wordt verdwijnt daarna voor alle spelers uit de arena.

De meeste spelers zullen echter beginnen met ‘Golf Adventure’, het verhalende gedeelte van deze game. Hier betreed jij met een eigen Mii (een zelf ontworpen karakter) de golfbanen om diverse missies en opdrachten te voltooien. In feite is het een uitgebreide tu..

