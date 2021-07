Ambachtelijke bakker René van der Veer bakt met zijn mobiele keuken zuurdesem ‘om je vingers bij af te likken’

Brood heeft het zwaar als dagelijkse kost. Cornflakes en koek, yoghurt en muesli eisen hun plek op in de ontbijtkeuken. Haast is het alibi, gezondheid het motto. Het ND predikt deze zomer daarom eerherstel voor boer, bakker en bammetje. Vandaag: desem.

Voor kinderen is het al eeuwen duidelijk: de B is van Bakker, hij bakt het brood. Maar eenmaal groot, speelt de S een steeds belangrijker rol. De S van Supermarkt, want daar koop ik brood. De ambachtelijke bakker heeft het nakijken, met uitzondering van René van der Veer.

De B is vandaag van Bunnik, want daar moeten we zijn voor een ambachtelijk broodverhaal over fermenteren, symbiose, azijnzuur en saccharomyces cerevisiae. Hûh?! Bakkersgist. Geen paniek, ik laat de scheikunde weg uit dit verhaal. Maar de biologica mag níét ontbreken. Dat was in 1999 immers de basis voor René van der Veer en Juliette Borggreve om De Veldkeuken te starten. Met een bakfiets als mobiele keuken en twee tafeltjes en acht stoeltjes trokken ze als ware kostgange..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .