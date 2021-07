Roggebrood kampt met imagoproblemen. ‘Terwijl onze voorouders er zoveel aan te danken hebben’

Brood heeft het zwaar als dagelijkse kost. Cornflakes en koek, yoghurt en muesli eisen hun plek op in de ontbijtkeuken. Haast is het alibi, gezondheid het motto. Het ND predikt deze zomer daarom eerherstel voor boer, bakker en bammetje. Vandaag: roggebrood met pompeblêd.

Wanneer we het Nederlands Bakkerijmuseum mogen geloven, was brood van rogge eens het stiefkindje van de bakkers. ‘Paardenvoer’, zou Napoleon hebben geroepen. ‘Goed genoeg voor hongersnoden’, schreef Plinius de Oudere. Ik schrijf op mijn beurt in 2021: superfood. Het is misschien een beetje makkelijk, maar ik zou de Franse generaal en verwende Romein postuum graag uitdagen voor een duel. Wat heeft ze bezield om dat prachtige, voedzame en smakelijke brood minachtend af te serveren? Ook al zijn we eeuwen verder (en wijzer), het roggebrood kampt in Nederland nog altijd met het imagoprobleem van weleer. Zo vinden we het voor een ondermaatse prijs op een ondermaatse supermarktplank. En dat terwijl onze voorouders er zoveel aan te danken hebben..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .