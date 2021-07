Vastgoed: Een notariswoning met een verborgen onderduikplek

Wie woont hier?

Het echtpaar dat hier woonde, is inmiddels overleden. Een dochter en schoonzoon van hen, al meer dan 35 jaar geabonneerd op het Nederlands Dagblad, verkopen het pand. Ook de bewoners waren trouwe abonnees, tot hun gezondheid het niet meer toeliet om een krant te lezen.

Wat maakt het huis excentriek?

Dit huis heeft een verhaal, en dat verhaal stond al eerder in deze krant, in de rubriek ‘Hier gebeurde het.’ De gereformeerde notaris Freerk Siemon Wolters, die dit huis zelf had laten bouwen, werd hier in de Tweede Wereldoorlog vermoord, waar zijn vrouw en kinderen bij waren. Hij zat in het verzet en had in zijn huis ook een verborgen ruimte voor onderduikers. Die ruimte is er nu overigens nog steeds. Wat dit huis ve..

