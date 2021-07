Eerherstel voor boer, bakker en bammetje: Middeleeuwse hompen, vers uit de oven

Brood heeft het zwaar als dagelijkse kost. Cornflakes en koek, yoghurt en muesli eisen hun plek op in de ontbijtkeuken. Haast is het alibi, gezondheid het motto. Het ND predikt deze zomer daarom eerherstel voor boer, bakker en bammetje. Vandaag: brood in de middeleeuwen.

Voordat we deze zomer een gevarieerd broodmaal in zeven gangen laten rijzen en opdienen, reizen we eerst terug in de tijd. Terug naar de rauwe historie van zaadjes die werden gekauwd, geplet en tot pap gemaakt. De boterham was nog ver weg ...



De geschiedenis van het brood begint feitelijk met de ontwikkeling van de landbouw, zo’n 8000 jaar voor Christus. In het zogenoemde Tweestromenland, tussen de Eufraat en de Tigris, had men bedacht om het graan met stenen fijn te stampen. Malen was nog niet aan de orde, maar er ontstond al wel een soort brij die zich tot plakjes liet snijden om ze vervolgens op verhitte stenen of onder de resten van het kampvuur te bakken. Het leverde een soort koek op. En toen diezelfde koekenbakkers op h..

