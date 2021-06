Schatten uit de zee

Het is wonderlijk dat ‘de betere stand’ van alle gepantserde zeevruchten kreeft heeft verkozen tot heilige graal. Is het om zijn indrukwekkend voorkomen en zijn krachtige scharen? Fijnproevers nemen met minder centimeters genoegen, want de langoustine wint puur op smaak.

Jan Dirk Zonnenberg: 'De langoustine is een prachtig en heerlijk beestje dat in ons land lange tijd ten onrechte tussen wal en schip viel.'

Aan de vooravond van het nieuwe vangstseizoen laat ik me verleiden door kok en ‘meestergenieter’ Jan Dirk Zonnenberg, die een voorproefje wist los te peuteren bij een paar christelijke vissersvrienden in Urk. Maar voordat de verse vangst over de tong gaat, eerst een blijde boodschap: de langoustine laat zich namelijk steeds vaker zien voor onze kust! Vooruit, het Nederlands quotumaandeel is weliswaar nog niet bijzonder groot, maar de schaaldieren hebben hun status als bijvangstproduct in de afgelopen jaren wel verruild voor een serieuze plek op de Europese markt. Het zijn de Schotten die deze lijst aanvoeren, met Italië, Spanje en Frankrijk als hun grootste afnemers.

Ook Urk weet de komende maanden dus weer waar hun netten uit te gooi..

