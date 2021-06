Deze games kun je het komende jaar verwachten van Windows, Nintendo en Ubisoft

De grootste gamebeurs ter wereld, de Electronic Entertainment Expo (E3), werd dit jaar niet in Los Angeles georganiseerd maar online. Gamerecensent Wilco van Doorn licht de opvallendste zaken eruit. Welke games moeten we in de gaten houden?

E3 is een van de grootste game-evenementen van de wereld. Wil je weten wat er gaat gebeuren in gaming, dan ga je naar E3. Dus toen op 7 april vorig jaar bekend werd dat E3 2020 niet door kon gaan vanwege corona, was dat voor de internationale gamewereld een grote teleurstelling: voor het eerst in een kwarteeuw was er geen centrale plek waar de toekomst van gaming besproken kon worden. Ook dit jaar werd een fysieke E3 geschrapt maar de online tegenhanger kwam wél van de grond.

Microsoft

Microsoft presenteerde dertig games. Daarvan belandden er direct zevenentwintig op Game Pass, een abonnementsdienst van Microsoft met een grote bibliotheek aan games. Het hoogtepunt van deze presentatie was Forza Horizon 5. Een rac..

