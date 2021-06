Je hoort het regelmatig: ‘Ik eet heel gezond, want ik kies altijd verse groenten’. Maar is groente uit de diepvries niet net zo gezond als verse groente? Feit of fabel: diepvriesgroente is net zo gezond als verse groente.

Feit!

Ik hoor op mijn werk regelmatig: ‘Ik eet heel gezond, want ik kies altijd verse groenten’. Hoewel verse groente inderdaad gezond is, kan het dan natuurlijk nog wel zo zijn dat je ongezond eet. Bijvoorbeeld doordat je daarnaast ook veel frisdrank, koek en chips gebruikt of altijd kiest voor geraffineerde graanproducten en nooit fruit, zuivel, noten en peulvruchten gebruikt.

Daarnaast suggereert deze opmerking ook dat verwerkte groenten minder gezond zijn. Gelukkig klopt dit niet. Groenten worden snel na het oogsten verwerkt, waardoor ze evenveel voedingstoffen bevatten als onbewerkte groente. Aan groente in blik en pot wordt wel vaak zout en/of suiker toegevoegd. Dit maakt het minder gezond. Aan de meeste diepvriesgroenten wordt niets toegevoegd. Daarmee zijn diepvriesgroenten dus net zo gezond als verse groenten. Alleen groente à la crème (toegevoegd vet en zout) en rode kool (vaak toegevoegd suiker en zout) vormen hierop een uitzondering. Ook diepvriesfruit, zoals mango, ananas of bosvruchten, wordt snel ingevroren en meestal zonder toevoegingen verkocht en is daarmee een gezonde keuze. Gezond hoeft niet altijd bewerkelijk te zijn. Kies gerust wat vaker voor groente en fruit uit de diepvries.