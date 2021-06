Even blancheren, en dan in de wok

Gedroogde gele meelwormen mogen binnenkort op de menukaart. De 27 EU-landen gingen in mei akkoord. Kweker Jelte-Pier Slump wil naar een productie van 50.000 kilo per week. Zelf eet hij ze graag, lekker gewokt. Hoe duurzaam zijn ze?

Onbevreesd steekt kweker Jelte-Pier Slump zijn hand in een krat met duizenden meelwormen. De beestjes krioelen tussen zijn vingers. ‘Deze zijn vier weken oud, na zeven weken zijn ze klaar om gegeten te worden.’ Door de perfecte omstandigheden in de oude varkensstal in het Brabantse Erp groeien de wormen veel sneller dan in de natuur. De temperatuur is constant hoog en ze krijgen optimaal voer: stukken wortel en meel gemaakt van onder meer maïs, erwten, bietenpulp en granen.

Het kan haast geen toeval zijn dat zijn tweede voornaam, Pier, een synoniem is voor worm. Slump studeerde levensmiddelentechnologie in Delft. In zijn studentenhuis begon hij in de kelder meelwormen te kweken. Sindsdien eet hij ze wekelijks. ‘Ik blancheer ze en gooi ze ..

