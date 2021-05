Harmonieuze druifjes

Vooropgesteld: er is niets mis met bronwater, sap of karnemelk bij het bord. Laat deze pagina dan ook geen vrijbrief zijn om de slijterij te beroven. Nee, ik zou wat dat betreft zelfs liever zien dat u bewust geniet van één glas prachtige wijn dan onwillekeurig twee niemendalletjes weg slobbert. Het is mij in dit artikel om de wetenschap van etenschap te doen door te kleuren met het smakenpalet dat het glas in zich draagt. Lukraak een kurk trekken bij een doorsnee-maal kan misschien spannend zijn en een succesje opleveren, maar er zijn mensen die de harmonie op tafel tot een vak hebben gemaakt. Sommeliers verstaan die kunst, maar beschikken in het restaurant vaak niet over voldoende tijd voor een mini-college of een proeverijtje. ‘Laat uw eten niet koud worden, meneer.’