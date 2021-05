Minder bang door chocola

Nu hebben Italiaanse onderzoekers recent 874 studies naar de psychologische effecten van cacao met elkaar vergeleken en schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Critical Reviews in Food Science and Nutrition dat chocolade door de aanwezigheid van veel psychoactieve stoffen kan helpen tegen depressie en angst. Het gaat dan wel om een kortetermijneffect. Of het eten van chocola op lange termijn voordelen biedt voor angst en depressie blijft onduidelijk. De onderzoekers merken op dat cacao veel biologische verbindingen bevat. Vetzuren, vitamines en bittere plantchemicaliën in de cacaoboon bevatten allerlei gezondheidsvoordelen: het kan hartaandoeningen en kanker voorkomen en het verbetert de hersenfunctie. Overigens betekent het niet dat je maar veel chocolade naar binnen moet werken; de gezondheidsvoordelen hangen af van de soort chocola die je kiest en hoe deze is verwerkt. Als er suiker en verzadigde vetten zijn toegevoegd, kun je de gezondheidsvoordelen wel vergeten.