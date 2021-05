Het is niet per se noodzakelijk om biologisch te eten

Ik ben op een open dag van een kinderdagverblijf en de eigenaar legt uit dat ze een gezond voedingsbeleid hebben. ‘We hebben alleen gezond broodbeleg, zoals biologische pindakaas’, zegt ze.

Misschien dat we de bewering dat biologische producten gezonder zijn in de toekomst nog een feit zullen gaan noemen, maar tot nu toe is niet aangetoond dat biologische producten over het algemeen gezonder zijn dan gangbare producten. Het onderzoek naar dit onderwerp is lastig, omdat de variatie tussen biologische producten groot is en bijvoorbeeld afhangt van het seizoen. Er zijn wel metingen gedaan waarbij biologische producten meer vitamines en mineralen en een andere vetzuursamenstelling lieten zien, maar het is niet aan te geven hoe gro..

