Hoe lang overleeft een plant gemiddeld bij jou in de vensterbank? Precies. Daarom is dit zo’n fantastische app. Je ontvangt meldingen wanneer de plant water nodig heeft, ontdekt wanneer je moet bemesten of verpotten en snapt ineens waarom die vollezonaanbidder verpietert in dat donkere hoekje. Daarbij identificeert de mooi vormgegeven app meer dan 10.000 planten, bloemen, vetplanten en bomen. Ideaal als je tijdens een ommetje mooie planten en bloemen spot bij buurtgenoten, die ook in eigen tuin of vensterbank niet zouden misstaan. Voor wie de smaak echt te pakken krijgt – en geloof mij: dat gebeurt al gauw – is er de blog met inspiratie en tips voor het verzorgen en vermeerderen van binnen- en buitenplanten. Hoewel je een beperkt aantal functies gratis kunt gebruiken, heb je pas echt lol van de app als je voor het abonnement gaat. Voor wat, hoort wat zullen we maar zeggen. ◀