Inmiddels bestaat de Pokémonfranchise vijfentwintig jaar en heeft de echte liefhebber

al plusminus negenhonderd verschillende beesten onder de knop gehad. De verzameldrift en veroveringsdrang wordt voortdurend aangewakkerd door de slogan: ‘Gotta catch them all'. Voor meer dan tweehonderd van deze wezens is er nu een mogelijkheid om ze vast te leggen op de foto in hun natuurlijke habitat. Geen gevechten, enkel jij en je fotocamera.