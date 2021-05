Een maaltijd om nooit te vergeten

Even twijfelde ik. Zou ik het écht doen? Het zag er niet echt aantrekkelijk uit. Met trillende handen stond ik met een blikje slakken boven een pan aspergesoep. De bruine diertjes lagen nog vredig in het blik. Kon ik het maken straks zonder uitleg de soep te serveren? Wat ging ik zeggen als de pubers aan tafel zouden vragen wat die bruine dingen waren in de soep? Een champignon misschien? Een mossel?

Zomaar wat overwegingen, onlangs op een zondag. Met plezier had ik het nieuwe kookboek 10 jaar dagelijkse kost met Jeroen Meus doorgebladerd, op zoek naar een recept om uit te proberen voor deze rubriek. De boeken van Meus waren me al langer bekend. De Leuvense televisiekok presenteert sinds 2010 het programma Dagelijkse kost op de Vlaamse televisie en sindsdien verschijnen er regelmatig kookboeken. Een paar jaar geleden maakte ik voor een rubriek over Europees koken in deze krant Vlaams stoofvlees naar een recept van Meus; daar waren de huisgenoten erg van onder de indruk, dus het nieuwste kookboek van de Leuvenaar maakte meteen nieuwsgierig.

De dikke pil (576 bladzijden!) bevat 250 recepten die Meus nog niet eerder op papier heeft uitge..

