Asiel voor vogels

Hoe is het idee ontstaan?

‘Ik ben een vogelliefhebber en het houden en verzorgen van vogels is mij met de paplepel ingegoten. Ik doe het met mijn vader. We begonnen met drie vogels in 2014. Toen bood iemand ons een ruimte in de achtertuin aan waar een grote volière staat van 13 bij 3 meter. Nu vangen we twintig tot dertig vogels op.’

Welke vogels kunnen bij jullie terecht?

‘We hebben zangvogels, maar ook papegaaien en parkieten. Alle soorten zijn welkom, ongeacht de reden waarom mensen ze niet meer willen. Of het nu gaat om geplukte, manke, krijsende, wilde of tamme vogels, het maakt ons niet uit. Wij hebben een volière met een binnenruimte die in de winter verwarmd is. We vangen ook vogels binnenshuis op, in..

