Deelnemers worden minder moe van videobellen als ze het gevoel hebben dat ze bij de groep horen

Het nieuwe thuiswerken is interessant voor psychologen. Wat doet het online vergaderen met ons? Steeds communiceren via een scherm en turen naar de gezichten van collega’s kan vermoeidheid veroorzaken, laten verschillende onderzoeken zien.

Vooral vrouwen hebben last van Zoom-moeheid, ontdekten onderzoekers van de Stanford University in Californië. Eén op de zeven vrouwen gaf aan zich ‘extreem vermoeid’ te voelen na Zoom-gesprekken, bij mannen was dit één op de twintig.

Videovergaderen blijkt minder vermoeiend te zijn als de deelnemers het gevoel hebben dat ze bij de groep horen, blijkt uit een ander onderzoek van de American Psychological Association onder 55 werknemers in verschillende beroepsgroepen. De onderzoekers dachten dat langere vergaderingen de meeste vermoeidheid zouden veroorzaken. Dit bleek niet het geval. Als de werknemers het gevoel hadden bij de groep te horen en verbondenheid ervaarden, waren ze nauwelijks vermoeid na een online vergadering.

Hoofdonderzoeker..

