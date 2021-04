Ben je altijd je sleutel of handtas kwijt? Met de SmartTag van Samsung kun je belangrijke bezittingen gemakkelijk terugvinden en in de gaten houden. Je kunt de Tag van 4 bij 4 centimeter vastmaken aan je sleutels, in je tas stoppen of aan de halsband van je huisdier vastmaken. Met een speciale app genaamd SmartThings koppel je zo’n Tag via Bluetooth aan je telefoon. Wel is het voor gebruik van de SmartTags noodzakelijk dat je een Samsung-telefoon hebt.