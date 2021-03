Tweedehands auto kopen? Zo sluit je de beste deal in de showroom

De verkoper van de Audi A4 had het netjes voor elkaar: auto even door de wasstraat gehaald, daarna fotootjes geschoten voor op internet, een wervend tekstje geschreven en daarna de boel online gezet. Wel jammer dat hij vergeten was de familieflacon motorolie uit de achterbak te halen, die nu fier prijkt op een van de advertentiefoto’s.

Onbedoelde boodschap: deze auto verbruikt zo veel olie dat er geregeld vanuit de achterbak moet worden bijgevuld – geen aanbeveling.

Zo’n oliefles in de bagageruimte is een signaal dat er mogelijk iets mis is met deze auto. Maar lang niet alle gebreken zijn zo duidelijk zichtbaar. Hoe zorg je ervoor dat je als autokoper goed beslagen ten ijs komt?

Als gevolg van corona is de verkoop van tweedehandsauto’s flin..

