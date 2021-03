Nederlander verdient gemiddeld 23,14 per uur. Nog altijd een loonkloof

In 2019 kwam het gemiddeld bruto-uurloon van werknemers in Nederland uit op 23,14 euro. De loonkloof bestaat nog altijd: mannen verdienden bruto gemiddeld 24,57 euro per uur, vrouwen veertien procent minder.

Dat blijkt uit cijfers dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week presenteerde. Er is een uitzondering: vrouwen tussen de 25 en 30 jaar verdienen meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Daarna verandert de zaak: hoe ouder de leeftijdsgroep, des te groter het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Niet verrassend verdienen oudere werknemers over het algemeen meer dan jongere werknemers. Salarissen stijgen relatief snel tot en met 45 jaar, daarna stabiliseert het gemiddeld uurloon om vanaf 65 jaar weer af te nemen.

Opvallend is het grote verschil in beloning tussen werknemers die in voltijd of in deeltijd werken. In voltijdbanen werd gemiddeld 25,05 euro per uur verdiend, in deeltijdbanen bijna 20 procent minder. Het gemid..

