Is overgewicht je eigen schuld? ‘Er moet meer aan preventie gedaan worden’

Feit of fabel: overgewicht is je eigen schuld.

Fabel!

Door de voorrang bij het vaccineren van mensen met ernstig overgewicht is deze vraag momenteel weer actueel. Als je meer eet dan je verbruikt, wordt het overschot aan energie opgeslagen als lichaamsvet. Dat klopt. In de praktijk is overgewicht echter veel complexer dan dat.

Leefstijl speelt natuurlijk wel een rol. Niet alleen voeding en beweging, maar bijvoorbeeld ook te weinig slaap is een belangrijke factor. Maar ook psychische factoren zoals stress of depressie of mishandeling/misbruik in het verleden spelen mee.

Er zijn daarnaast biologische tegenregelmechanismen die afvallen moeilijk maken en een groot deel van de mensen met overgewicht gebruikt medicatie die mogelijk gewichtsverhogend werkt. Een ongezonde leefomgeving speelt va..

